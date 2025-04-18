2025年4月18日、韓国経済TVは「韓国全域で道路陥没事故が相次いで発生しており、市民らの間で不安が広がっている」と伝えた。記事によると、ソウル市江東区明逸洞で先月24日に発生した道路陥没事故は、穴の大きさが幅18メートル、長さ20メートル、深さ18メートルに達した。この事故により、江東区東南路の大明小学校付近の5車線が陥没し、周辺の学校は臨時休校となった。昨年8月29日には、ソウル市西大門区延禧洞の道路で幅6メート