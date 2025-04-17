ドジャース８−７ロッキーズ」（１６日、ロサンゼルス）ドジャースのボビー・ミラー投手が三回にグランドスラムを被弾。続くモニアックにも一発を浴び、一気に１点差まで迫られた。３Ａから昇格し、先発マウンドに上がったミラー。初回に１点を先制されたが、直後に大谷翔平投手の６号先頭打者アーチで試合を振り出しに戻すと、フリーマンの勝ち越し弾、バーンズ、大谷の適時打などで一挙７点をあげた。しかしミラーはぴ