長年、共に暮らした“小さな家族”を虹の橋へ見送った経験がある人は少なくないでしょう。Xユーザー・さびたさん（@sabita_neko）もそのひとり。大切な愛猫との別れに打ちひしがれ、悲しみに暮れる中、運命の出会いは突然訪れました。【写真】元気いっぱいに成長したるいちゃん「2022年7月2日の夜、母が家の勝手口の窓を開けた瞬間、目の前を1匹の子猫が走り抜けました。小さな体で懸命に駆ける姿に、母は驚いたそうです」すばしっ