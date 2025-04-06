お笑い芸人とにかく明るい安村（43）が、5日放送の日本テレビ系「アナザースカイ」（土曜後11・00）に出演。ピン芸人転向直後の苦労や、ブレイクのきっかけについて明かした。“全裸ポーズ”で一世を風靡（ふうび）。2023年には英国の人気オーディション番組「ゴットタレント」でも旋風を巻き起こした安村が、今回はその「人生で一番ウケた場所」と語るロンドンを訪問した。芸人生活25年。お笑いコンビ「アームストロング