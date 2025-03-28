5年ぶりとなる7枚目のアルバム「メイヘム」をリリースしたばかりの米歌手レディー・ガガ（38）が、サーフボード会社ロスト・インターナショナルから「商標権侵害」で訴えられた。芸能情報サイトTMZなどによると、同社のサーフボードやTシャツなど関連商品に使用されている「Mayhem（メイヘム）」のロゴが、ガガの新アルバムとグッズに使用されているロゴと酷似していると主張しているという。ロスト・インターナショナルは、共同創