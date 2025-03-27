“韓国一美しい女子ゴルファー”パク・キョル、今年も超高級ポルシェをゲット！スポンサーと再契約スポーツソウル日本版

「韓国一美しい女子ゴルファー」に超高級車が提供される

by ライブドアニュース編集部

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この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 韓国女子プロゴルフで活躍中のパク・キョルが、高級車の提供を受けた
  • ポルシェ・コリアの公式ディーラー「Deutsch Auto」とスポンサー契約を締結
  • 「フェアウェイのバービー人形」とも呼ばれる人気選手だ
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