¥Ï¥¤¥¨¡¼¥¹¤Î¡ÖGR»ÅÍÍ¡×¤ËÈ¿¶ÁÂ¿¿ô¡ª¥È¥è¥¿¤ÎÄ¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥ï¥ó¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥Ð¥ó¡Ö¥Ï¥¤¥¨¡¼¥¹¡×¡£¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤Îsugardesign_1»á¤¬¡¢Æ±¼Ò¤Î¡ÖGR¡×»ÅÍÍ¤òÁÛÁü¤·¤¿¥ì¥ó¥À¥ê¥ó¥°¡Ê¥¤¥á¡¼¥¸CG¡Ë¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤Î¤è¤¦¤Ê»ÅÍÍ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤á¤Á¤ãÂ®¤½¤¦¤Ê¥Ï¥¤¥¨¡¼¥¹¡ª¡ÊPhoto¡§sugardesign_1¡Ë¡ÖGR¡×¤Ï¡¢¥È¥è¥¿¤Î¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥ÄÉôÌç¤Ç¤¢¤ëTOYOTA GAZOO Racing¤¬Å¸³«¤¹¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¡¢¡ÖG¡Çs¡×