¹¥¤­¤ÊÃËÀ­¤«¤éµÞ¤Ëµ÷Î¥¤ò¼è¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¸ÀÆ°¤ò¸«¤Æ¡ÖÎø¿Í´Ø·¸¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢ÃËÀ­¤¬¡ÖÎø¿Í´Ø·¸¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤¡×¤È´¶¤¸¤ë½Ö´Ö¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¿Í¤ò¸«²¼¤¹¤è¤¦¤ÊÂÖÅÙ¤ò¸«¤»¤¿»þ½÷À­¤¬Ê¿µ¤¤Ç¿Í¤ò¸«²¼¤¹¥¿¥¤¥×¤À¤È¤ï¤«¤Ã¤¿»þ¡¢°ìµ¤¤ËÎø¿´¤¬Îä¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦ÃËÀ­¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢º£¤ÏÂÐÅù¤Ê´Ø·¸¤òÃÛ¤±¤½¤¦¤Ç¤â¡¢¤æ¤¯¤æ¤¯¤Ï¼«Ê¬¤â¸«²¼¤µ¤ì¤ëÎ©¾ì¤Ë¤Ê