¤³¤ó¤Ê½÷¤Ï¥¤¥ä¤À¡£ÃËÀ­¤¬¡ÖÎø¿Í´Ø·¸¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤¡×¤È´¶¤¸¤ë½Ö´Ö

¼Ì¿¿³ÈÂç


¹¥¤­¤ÊÃËÀ­¤«¤éµÞ¤Ëµ÷Î¥¤ò¼è¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©

¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¸ÀÆ°¤ò¸«¤Æ¡ÖÎø¿Í´Ø·¸¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¡£

¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢ÃËÀ­¤¬¡ÖÎø¿Í´Ø·¸¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤¡×¤È´¶¤¸¤ë½Ö´Ö¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£

¿Í¤ò¸«²¼¤¹¤è¤¦¤ÊÂÖÅÙ¤ò¸«¤»¤¿»þ


½÷À­¤¬Ê¿µ¤¤Ç¿Í¤ò¸«²¼¤¹¥¿¥¤¥×¤À¤È¤ï¤«¤Ã¤¿»þ¡¢°ìµ¤¤ËÎø¿´¤¬Îä¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦ÃËÀ­¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£

¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢º£¤ÏÂÐÅù¤Ê´Ø·¸¤òÃÛ¤±¤½¤¦¤Ç¤â¡¢¤æ¤¯¤æ¤¯¤Ï¼«Ê¬¤â¸«²¼¤µ¤ì¤ëÎ©¾ì¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤ÈÍ½´¶¤¹¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£

¡Ö¼«Ê¬¤ÏÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¼«¿®¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤Ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¼«¿®¤ò´Ö°ã¤¨¤¿ÊýË¡¤Ç¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÃí°Õ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£

·×»»¹â¤¤°ìÌÌ¤ò¸«¤¿»þ


·òµ¤¤ÇÁÇÄ¾¤Ê½÷À­¤È¸òºÝ¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ëÃËÀ­¤ÏÂ¿¤¯¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÃËÀ­¤Ï·×»»¹â¤¤½÷À­¤Î¤³¤È¤ò¶ì¼ê¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¡£

¤Ê¤Î¤Ç¡¢½÷À­¤Î·×»»¹â¤¤°ìÌÌ¤ò²¿µ¤¤Ê¤¯¸«¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿½Ö´Ö¡¢°ìµ¤¤ËÎø¿´¤¬Îä¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£

¤¿¤È¤¨¤½¤Î½÷À­¤¬¹¥°Õ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤­¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¡Ö²¿¤«Î¢¤ÎÌÜÅª¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×¡Ö¼«Ê¬¤ÎÆâÌÌ¤è¤ê¤â¼ýÆþ¤Ê¤É¤Î¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤·¤«¸«¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×¤Ê¤É¤È´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡£

Â¾¤ÎÃËÀ­¤Ë¤â¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤¿»þ


ÃËÀ­¤Ï¼«Ê¬¤À¤±¤Ë¹¥°Õ¤ò¸þ¤±¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÆÃÊÌ´¶¤ò¤È¤Æ¤âÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¤½¤Î¤¿¤á¡¢¹¥°Õ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤­¤¿½÷À­¤¬Â¾¤ÎÃËÀ­¤Ë¤â¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¤È¡¢°ìµ¤¤ËÎø¿´¤¬Îä¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¡£

¤¿¤È¤¨½÷À­¤È¤·¤Æ¤Ï¶î¤±°ú¤­¤Î°ì´Ä¤À¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢ÃËÀ­¤ÏÅ·Çé¤Ë¤«¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤Þ¤¹¤·¡¢¡Ö¿Í¤È¤·¤Æ¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤¡×¤È¤µ¤¨»×¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡£

º£²ó¾Ò²ð¤·¤¿¹ÔÆ°¤ò¸«¤¿½Ö´Ö¡¢°ìµ¤¤Ëµ¤»ý¤Á¤¬Î¥¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦ÃËÀ­¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Òµ¤¤Ë¤Ê¤ëÃËÀ­¤ä¹¥¤­¤ÊÃËÀ­¤ÎÁ°¤Ç¤Î¸ÀÆ°¤Ë¤Ï½½Ê¬¤ËÃí°Õ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¤Í¡£

🌼¼ºÎø¤òÍ½´¶¤µ¤»¤Þ¤¹¡Ä¡£ÃËÀ­¤¬¡ÖÎä¤á¤¿»þ¡×¤Ë¸«¤»¤ëÂÖÅÙ