明石家さんま（69）が28日、テレビ朝日系の特別番組「徹子の部屋50年目突入SP」に出演。大竹しのぶ（67）と離婚した理由のひとつだった「価値観の相違」を象徴する「きなこ事件」について語った。別れた妻だった大竹とのエピソードについて、さんまは「ある日僕が夜中3時ぐらいに『あっ、そや、きなこ食べよ』と思って…」と話すと司会の黒柳徹子（91）は「えっ、きなこ？」と聞き返した。さんまは「関西人は、きなこ好きなんで