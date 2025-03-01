◇明治安田J2リーグ第3節藤枝―秋田（2025年3月1日藤枝総合運動公園サッカー場）集団食中毒に見舞われた藤枝のスターティングメンバーが発表され、前節の今治戦から先発は6人が入れ替わった。ベンチ入りは最大9人可能だが7人のみとなった。クラブは秋田戦の前日（2月28日）、トップチーム内で集団食中毒が発生したと発表。選手、スタッフ計25人が下痢や嘔吐の症状を訴えたという。秋田戦は感染症対策を徹底し、選手、ス