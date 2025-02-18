OpenAI¤¬2025Ç¯2·î12Æü¤Ë¡¢¼«¼Ò¤ÎAI¥â¥Ç¥ë¤ÎÅ¬ÀÚ¤Ê¿¶¤ëÉñ¤¤¤òµ¬Äê¤·¤¿¡Ö¥â¥Ç¥ë»ÅÍÍ¡×¤ò¹¹¿·¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢À­Åª¤ÊÉÁ¼Ì¤ä»Ä¹ó¤ÊÉÁ¼Ì¤ò´Þ¤à¡Ö¥»¥ó¥·¥Æ¥£¥Ö¡×¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ç¤â¡¢Å¬ÀÚ¤ÊÊ¸Ì®¤Ç¤¢¤ì¤ÐÀ¸À®¤òµö²Ä¤¹¤ëÊý¿Ë¤¬¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Model Spec (2025/02/12)https://model-spec.openai.com/2025-02-12.htmlChatGPT can now write erotica as OpenAI eases up on AI paternalism - Ars Technicahttps://arstechnica.com/ai/202