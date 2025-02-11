TBS¡Ö³Ø¹»¤Ø¹Ô¤³¤¦!¡×Æâ¤Î¿Íµ¤¥³¡¼¥Ê¡¼¡ÖB-RAP¥Ï¥¤¥¹¥¯¡¼¥ë¡×¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¡ÖÆð¼°globe¡×¤Ç2ÂåÌÜKOIKE¤òÌ³¤á¤¿¿ÀÅÄËã°á¡Ê34¡Ë¤¬»öÌ³½ê¤òÂà½ê¤·¤¿¤³¤È¤ò11Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÇÌÀ¤«¤·¤¿¡£¸½ºß¡¢¿ÀÅÄ¤Ï¡Ö¤«¤ó¤À¤Þ¡×¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢10Æü¤ËYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¤«¤ó¤À¤Þ·à¾ì¡×¤Ç¡Ö¡Ú¤´Êó¹ð¡Û»öÌ³½êÂà½ê¤·¤Þ¤·¤¿¡ªº£¸å¤Î³èÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¹¹¿·¡£¡ÖºòÆü2·î9Æü¡¢Æù¤ÎÆü¤ò¤â¤Á¤Þ¤·¤ÆÄ¹¤¯¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»öÌ³½ê