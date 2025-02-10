ヤクルト・衣笠剛球団代表取締役会長CEO兼オーナー代行が7日に死去した。10日、ヤクルト球団が発表した。76歳。愛媛県大洲市出身。通夜は2月20日午後6時から、葬儀・告別式は同21日午前9時30分から東京都港区の増上寺光摂殿で営まれる。衣笠氏は日大を経て71年にヤクルト本社に入社。日本バウンドテニス協会理事、日本体育協会評議員も務めるなどスポーツ界に造詣が深く、2011年に球団社長兼オーナー代行に就任。23年3月に代表