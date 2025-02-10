元明石市長で弁護士の泉房穂氏（６１）が１０日「Ｘ」（旧ツイッター）を更新。“食料品の消費者ゼロ”の実現性の高さを訴えた。総務省が７日発表した家計調査によると、食料品価格の高騰が影響し２０２４年のエンゲル係数は２８・３％という高い数字を示した。これを受け泉氏はＸなどで食糧品の消費税ゼロに向け「これから闘いを本格化させていただきます」と宣言。これがＳＮＳ上で大きな話題となった。泉氏はこの日さ