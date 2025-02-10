ド軍レポーター・ワトソンさん1月下旬に佐々木朗希に単独インタビュードジャース放送局スポーツネットLAでレポーターを務めているキルステン・ワトソンさんがロッテからドジャース入りした佐々木朗希投手について言及。「とてもワクワクしています。映像でしか見たことはありませんが、彼の話はたくさん聞いています。スプリングトレーニングで見られるのがとても嬉しい」と心待ちにした。ワトソンさんは1月22日（同23日）にド