GoogleマップやGoogle Earthで世界各地の風景を360度パノラマ写真で見ることができるサービス、ストリートビュー。【写真】よく見るとネコさんのお顔にモザイクが！プライバシー保護の観点から写り込んだ人物に関しては顔にモザイク処理を施すなどしているが、どうやらGoogleがプライバシーに配慮しているのは人間だけではないようだ。今、X上で大きな注目を集めているのは「これはストリートビュープライバシー保護してもらって