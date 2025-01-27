¥¹¥Ý¥Ë¥Á¥¹¥Ý¥Ë¥Á¥¢¥Í¥Ã¥¯¥¹

¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¼Ò²ñÉôµ­¼Ô¤¬Æ±¼Ò¤Î²ñ¸«¤Ç¼ÁÌä¡ÖÂç¤·¤¿³Ð¸ç¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼

by ¥é¥¤¥Ö¥É¥¢¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô

¤¶¤Ã¤¯¤ê¸À¤¦¤È

  • ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ï27Æü¡¢ÃæµïÀµ¹­»á¤Î½÷À­¥È¥é¥Ö¥ë¤ò½ä¤ê¡¢2ÅÙÌÜ¤Î²ñ¸«¤ò³«¤¤¤¿
  • Æ±¼Ò¤Î¼Ò²ñÉôµ­¼Ô¤¬¼ÁÌä¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤ê¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤ÏÂç¤­¤ÊÈ¿¶Á¤¬
  • ¡Ö¤¹¤´¤¤³Ë¿´¤Ä¤¤¤Æ¤ë¡×¡ÖÂç¤·¤¿³Ð¸ç¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿
µ­»ö¤òÆÉ¤à

¤ª¤¹¤¹¤áµ­»ö

  • ¥¹¥Ý¥Ë¥Á
    ÀÐÅÄ·ò»á¡¡Æ±°Õ¤ò½ä¤ëÊ¶µê¤Ë¶ì¸À¡Ö½÷À­Â¦¤ÎÆó¼¡²Ã³²¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À­¡×¡¡SNS¡ÖÎ®ÀÐ¡×¡Ö»×¤ï¤ºÇï¼ê¡× 2025Ç¯1·î27Æü 23»þ33Ê¬
  • Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤Î¾®Àî½ßÌé´´»öÄ¹
    Î©·û¡¦¾®Àî´´»öÄ¹¡¡¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓÌäÂê¤Ë­à°ìÈÌÏÀ­á¤Ç²óÅú¡ÖÀ­Åª¶¯Í×¡¢À­Åªºñ¼è¤ÏÂç¤­¤ÊÌäÂê¡× 2025Ç¯1·î21Æü 21»þ15Ê¬
  • ¡¡£´£°£°¿Í°Ê¾å¤ÎÊóÆ»¿Ø¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î²ñ¸«¡Ê»£±Æ¡¦º´¡¹ÌÚ¾´¾°¡Ë
    ÀÐÅÄ·ò»á¤¬¹Ó¤ì¤¿¥Õ¥¸²ñ¸«¤ÇÃí°Õ´­µ¯¡¡Ê°¤ëÊóÆ»¿Ø¤Ë¡Ö½÷À­¤Ø¤Î£²¼¡²Ã³²¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ë¡×»¿Æ±¤ÎÇï¼ê¤â 2025Ç¯1·î27Æü 23»þ6Ê¬
  • ÌÐÌÚ·ò°ìÏº»á¡Ê2019Ç¯4·î»£±Æ¡Ë
    ¡È½÷»Ò¥¢¥Ê¡É¥ë¥Ã¥­¥º¥àÌäÂê¤ËÌÐÌÚ·ò°ìÏº»á»ýÏÀ¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÀ¤´Ö¤Ç¤·¤ç¡©¡× 2025Ç¯1·î27Æü 11»þ39Ê¬
  • Â¿¤¯¤ÎÊóÆ»¿Ø¤¬½¸¤Þ¤ê¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Îµ­¼Ô²ñ¸«¡Ê£²£·Æü¸á¸å¡¢ÅìµþÅÔ¹Á¶è¤Ç¡Ë¡á¾¾ËÜÂóÌé»£±Æ
    Ãæµï»á¤Ø¤ÎÄ´ºº¡Ö½÷À­¤Î¥±¥¢¤Ë°­±Æ¶Á¡×¤È´í×ü¡¢¼Ò°÷¤Î´ØÍ¿¤Ï¡Ö¸½»þÅÀ¤Ç¤â¤Ê¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¡×¡Ä¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó²ñ¸« 2025Ç¯1·î27Æü 18»þ16Ê¬

    • ¥é¥ó¥­¥ó¥°

    • Áí¹ç
    • ¹ñÆâ
    • À¯¼£
    • ³¤³°
    • ·ÐºÑ
    • IT
    • ¥¹¥Ý¡¼¥Ä
    • ·ÝÇ½
    • ½÷»Ò
    1. 1. ¥Õ¥¸²ñ¸« ½÷À­µ­¼Ô¤¬¡ÖÆÈÃÅ¾ì¡×
    2. 2. ²ñ¸«¤ò¹Ó¤é¤¹¥Õ¥ê¡¼µ­¼Ô¤ò°ì³å
    3. 3. Èï³²½÷À­ 17Æü¥Õ¥¸²ñ¸«¤Ë°ãÏÂ´¶
    4. 4. ¥Õ¥¸¤Î²ñ¸«»þ´Ö¡Ö°Ç±Ä¶È¡×Ä¶¤¨
    5. 5. ¸µ¥Õ¥¸Ä¹Ã«ÀîË­»á¡ÖºÇ°­¤ÎÅ¸³«¡×
    6. 6. Ãæµï»á¡ÖÆ±°Õ¤Î¤â¤Î¡×¤ÈÀâÌÀ¤«
    7. 7. ÂáÊá¤ÎÌô»Õ»ûÍÆµ¿¼Ô ¶§´ï¤ËÃíÌÜ
    8. 8. À¸Åç Ê£¿ô¤Î¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤¬È¯³Ð
    9. 9. µë¿©»Ä¤Ã¤¿¿©ºà¤Ç¤Þ¤«¤Ê¤¤¢ª¸ºµë
    10. 10. ¡Ö¥Ý¥¹¥ÈÃæµï¡×¤Ë»ëÄ°¼ÔµñÈÝ´¶¤«
    1. 11. ²ñ¸«¡ÖÃÏ¾åÇÈ»Ë¤Ë»Ä¤ëÊüÁ÷»ö¸Î¡×
    2. 12. ¥Õ¥¸²ñ¸«¤ÇÆ§¤ß¹þ¤ó¤ÀÈ¯¸À¢ªÄûÀµ
    3. 13. ¸µ¥¢¥Ê ·Ý¿Í¤«¤é¤ÎÈï³²¤â¹ðÈ¯
    4. 14. ËÙ¹¾»á Âç¹Ó¤ì¤Î¥Õ¥¸²ñ¸«¤òÈãÈ½
    5. 15. ¥­¥¹¤Ç»õ¼þÉÂ¤¬¤¦¤Ä¤ë¤ÏËÜÅö¤«
    6. 16. ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó²ñ¸«¡¡½¸ÃæË¤²Ð¤Î6»þ´Ö¢ª¤è¤¦¤ä¤¯15Ê¬µÙ·Æ¡¡¥Í¥Ã¥È¡Ö¤ä¤Ã¤È¥È¥¤¥ìµÙ·Æ¡×¡Ö¤Þ¤ÀÂ³¤¯¤ó¤«¡Ä¡×
    7. 17. ¥Õ¥¸²ñ¸« ¥Õ¥ê¡¼µ­¼Ô¤Ø¤Î»ØÅ¦¤â
    8. 18. 1Ê¬20ÉÃ¤ÇÂà»¶ µþÅÔ¤ÎÉÝ¤¹¤®ÂÎ¸³
    9. 19. Ãæµï»á Â¾¶É¥¢¥Ê¾åÇ¼½ä¤êÊò¤ìÀ¼
    10. 20. ¥Õ¥¸¡È¤ä¤êÄ¾¤·²ñ¸«¡É¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¡ÖÎû¹ö¥³¥í¥¢¥­¡×¤¬¶¯¹ÔÀ¸ÇÛ¿®¡¡Ãí°Õ¼õ¤±¤Æ¤âÂ³¹Ô¤·¶¯À©Âà½Ð¤µ¤»¤é¤ì¤ë
    1. 1. ¥Õ¥¸²ñ¸« ½÷À­µ­¼Ô¤¬¡ÖÆÈÃÅ¾ì¡×
    2. 2. ÂáÊá¤ÎÌô»Õ»ûÍÆµ¿¼Ô ¶§´ï¤ËÃíÌÜ
    3. 3. µë¿©»Ä¤Ã¤¿¿©ºà¤Ç¤Þ¤«¤Ê¤¤¢ª¸ºµë
    4. 4. Æ§ÀÚ¤Ç17ºÐ¤¬¤Ï¤Í¤é¤ì»àË´ °¦ÃÎ
    5. 5. ´µ¼Ô¤Ë¡Ö¥´¥ß¡×´Ç¸î»Õ¤é5¿Í½èÊ¬
    6. 6. ¥Õ¥¸²ñ¸« ³«»ÏÌó30Ê¬¤ÇÅÜ¹æ
    7. 7. ºî¶È°÷5¿Í¤¬Íî²¼ 2¿Í»àË´1¿Í½ÅÂÎ
    8. 8. ¡Ö¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Îµ­¼Ô¡×²ñ¸«¤Ç¼ÁÌä
    9. 9. Ìô»Õ»ûÊÝ±ÉÍÆµ¿¼Ô¤òÂáÊá ½ý³²¤«
    10. 10. ¥Õ¥¸¿·¼ÒÄ¹¡ÖËâË¡¤ÎÌô¤Ï¤Ê¤¤¡×
    1. 11. ¡ÖZÍû¡×´Ø·¸¼Ô¤È¤µ¤ì¤ëÃË¤òÂáÊá
    2. 12. ²ñ¸«¤ËÆü»Þ»áÉÔºß¡Ö¤Ê¤¼Æ¨¤²¤ë¡×
    3. 13. ¥¸¥à¤Ç¡Ö´Ý½Ð¤·¡×²á·ãÆ°²è¤¬ÊªµÄ
    4. 14. ¥Õ¥¸¹Á¼ÒÄ¹ ¼ÁÌä¤Ë¤·¤É¤í¤â¤É¤í
    5. 15. ¥Õ¥¸¼ÒÄ¹¤é¼­Ç¤ °ÛÆ°¤ÎÍýÍ³¸øÉ½
    6. 16. ¥ê¥â¥ï¼Ò°÷¤¬¥Ð¥¤¥È´ÝÅê¤² ²£¹Ô?
    7. 17. ¥Õ¥¸¹Á¼ÒÄ¹¡Ö½÷À­¥¢¥Ê¤ÏÃç´Ö¡×
    8. 18. ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓÌäÂê ¹ñ²ñ¤Ç¤âµÄÂê¤Ë
    9. 19. ¹­Åç¤Ç5¿Í¤¬20m¤«¤éÍî²¼ 4¿Í»à½ý
    10. 20. ­à¥¸¥ç¡¼¥«¡¼Éõ°õ­á¤Î²Ï¹çÍªÍ´»á¡¡ºë¶Ì¡¦¸ÍÅÄ»ÔµÄÁª¤Ç¥È¥Ã¥×ÅöÁª
    1. 1. ºÊ¤Î½¡¶µ¤ÇÎ¥º§¢ª»Ò¤«¤é¼ê»æ¤ÇÎÞ
    2. 2. ¿ÍÀ¸¹¥Å¾ 120¢ª57kg¤Ç¥¤¥±¥á¥ó¤Ë
    3. 3. °¦»Ò¤µ¤Þ ¤ª¾¤¤·Êª¤Ë¸«¤¨¤¿À®Ä¹
    4. 4. Á¤Åº»á¡Ö»ä¤Îµö¤Ë¤âÆâÉô¹ðÈ¯¤¬¡×
    5. 5. ÛÛÆâÈï¹ð¤Ø¤ÎÈ½·è¤Ë¥Í¥Ã¥È¤ÎÈ¿±þ
    6. 6. ¥¤¥Á¥ã¥¤¥Á¥ãÃí°Õ 20Âå²¥¤êÂáÊá
    7. 7. É×ÉØÀ¸³è ¥È¥¤¥ì¤ÎÆ÷¤¤¤Ø¤ÎËÜ²»
    8. 8. ÌäÂê¤Ï×ÖÅÙ ËÙ¹¾»á¤Î¥Õ¥¸ºÆ·ú°Æ
    9. 9. °å»Õ¤¬¼ÂÁ©¤¹¤ëÅ´ÊÉ¤Î´¶À÷ÂÐºö
    10. 10. ¿©ÎÈ´íµ¡¤ÇÈ¯Æ°? Ë¡Î§¤ËÇÀ²Èµ¿Ìä
    1. 11. ½°µÄ±¡ÂåÉ½¼ÁÌä¤ÇÌîÅÄ²ÂÉ§»á¡¢ÀÐÇË¼óÁê¤Ë¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤È¡ÖÁá¤¯¼óÇ¾²ñÃÌ¹Ô¤¤¿®Íê´Ø·¸¤ò¡×Â¥¤¹
    2. 12. ´ßÅÄÁ°¼óÁê¤ÈÌÐÌÚÁ°´´»öÄ¹¡¢ÅÔÆâ¤Ç²ñ¿©¡Ä´Ø·¸²þÁ±¤Ï¤«¤ë
    3. 13. ´Ä¶­¾Ê¤¬´Ä¶­ÇË²õ¾Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Æü - ÀÄ»³¤Þ¤µ¤æ¤­
    4. 14. ¸Å»Ô»á ¥Õ¥¸½ä¤ëÈ¯¸À¤Ë¾Î»¿¤ÎÀ¼
    5. 15. ¤¬¤óÅ¾°Ü¤Î¿¹±Ê»á Ä¹¤¯¤â¤¿¤Ê¤¤
    6. 16. ·ÐÃÄÏ¢¡Ö¹ñÆâÅê»ñ2030Ç¯ÅÙ¤Ë135Ãû±ßÌÜ»Ø¤¹¡×
    7. 17. ¡ÖÂçºå°Ý¿·¤Î²ñ¡×ÆâÉô¤«¤éÆÍ¤­¾å¤²¤ò¶ô¤é¤Ã¤¿ ¶¶²¼»ÔÄ¹¤ÎÅý°ì¶µ²ñÌäÂê
    8. 18. ¿Ê¼¡Ïº»á¤ò¶ì¤·¤á¤ë·ëº§¤Î½Å°µ
    9. 19. ¤Ä¤±ÌÍ¤Î¿©¤ÙÊýÈÝÄê? È¯¸À¤ËÈãÈ½
    10. 20. »Í³Ñ¤¤¤¦¤É¤ó ¤¹¤­²È¤ÎÆé¤¬ÊªµÄ
    1. 1. ËÌÄ«Á¯ ÂÄÍî¤·¤¿¾¯Ç¯¾¯½÷¤ÎÍð¹Ô
    2. 2. CIA ¸¦µæ½ê¤«¤é¥³¥í¥ÊÎ®½ÐÀâ»Ù»ý
    3. 3. ¥¢¥ë¥¸¥ã¥¤°äÀ×¤Ç½ÅÍ×°äÊª½ÐÅÚ
    4. 4. ´Ú¹ñµ¡ ÃåÎ¦2km¼êÁ°¤Çµ­Ï¿Ää»ß
    5. 5. ¥¢¥¦¥·¥å¥Ó¥Ã¥Ä¤Ë½»¤à¥æ¥À¥ä¿Í
    6. 6. ÊÆ¾¯½÷»¦³² 48Ç¯¸å¤ËÆ±ÁëÀ¸ÂáÊá
    7. 7. À°·Á¥ß¥¹&Å¾ÅÝ ´Ú½÷Í¥¤¬´é¤òÉé½ý
    8. 8. Ãæ¹ñ¿ÍÇÐÍ¥¤ò´Æ¶Ø ÍÆµ¿¼Ô¤òÂáÊá
    9. 9. ÊÆ ¥³¥í¥ó¥Ó¥¢¤Ø¤Î´ØÀÇÈ¯Æ°Å±²ó
    10. 10. ËÌ¥¹¥Þ¥Û Îø¿Í¤Î²ñÏÃ¼ÙËâ¤¹¤ë
    1. 11. ÀïÁèÈÈºáµ¿¤¤¹â´± ICC¤Ë°ÜÁ÷¤»¤º
    2. 12. ¹âÍº¤Î°¦²ÏÏÑ¤ËÂç¤­¤Ê¡Ö¤Á¤¤¤«¤ï¡×ÅÐ¾ì »Ô¼çºÅ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç 2·î16Æü¤Þ¤Ç¡¿ÂæÏÑ
    3. 13. ¶¯À©¼ýÍÆ½ê²òÊü80Ç¯ ÄÉÅé¼°Åµ
    4. 14. Ãæ¹ñCATL ²¤½£»Ô¾ì¹¶Î¬¤ò¶¯²½
    5. 15. ¥Ë¥ó¥¸¥ó¤Ï2·¿ÅüÇ¢ÉÂÂÐºö¤Ë?
    6. 16. ¥è¥ë¥À¥ó³°Áê °Ü½»·×²è¤òµñÈÝ
    7. 17. ¸¶ÌýÀèÊª1%Ä¶²¼Íî °µÎÏ±Æ¶ÁÂ³¤¯
    8. 18. ¥È¥é¥ó¥×»á¡Ö¼õ¤±Æþ¤ì¤Ï¼þÊÕ¹ñ¡×
    9. 19. Âç±ÑÇîÊª´Û ²ò¸Û¤Î¸µ¿¦°÷¤¬¿¯Æþ
    10. 20. ¥¿¥¤¤ÇÃæ¹ñ¿ÍÙÇÃ× ·Ù»¡´±¤òÂáÊá
    1. 1. ¥ô¥£¥È¥ó¤¬Ê©¶ñÅ¹¤Ë·Ù¹ð ·ëËö¤Ï?
    2. 2. °ÂÁ´¤Ê¤ª¶â¤ÎÊÝ´É¾ì½ê °Õ³°¤Ë¤â
    3. 3. ±ßÇã¤¤¶¯¤Þ¤ë ËÇ°×Ëà»¤¤Î·üÇ°
    4. 4. ¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¡Ö¥¹¥Æ¥ë¥¹ÁýÀÇ¡×¼ÂÂÖ
    5. 5. ËèÆü¤ª¤«¤º¤Ï¥µ¥Ð´Ì¤À¤± ³ä¹â¤«
    6. 6. ·î¼ý120Ëü¤Î45ºÐÉôÄ¹ Î¢¤Î´é¤È¤Ï
    7. 7. ¥½¥Ë¥Ã¥¯ Îß·×ÈÎÇä200ËüËÜÆÍÇË
    8. 8. ¡ÖÁêÂ³¥¬¥Á¥ã¡×¤Ë³°¤ì¤ÆÈá·à
    9. 9. ¿®¤¸¤¬¤¿¤¤ Ä¶¹âÎð²½¼Ò²ñ¤Î»´¾õ
    10. 10. ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó ÈÖÁÈCM¤Î8³ä¤¬AC¤Ë
    1. 11. ¥Ð¥¤¥ÈÅ¾¡¹ 35ºÐ¥Î¥Þ¥ÉÃËÀ­ËöÏ©
    2. 12. ÊÝ¸±ÎÁ¤Ç¼ýÆþ¤Î3Ê¬¤Î1¾ÃÌÇ ÅÛÎì?
    3. 13. ¥Ï¥ó¥º¤Î¸ÜµÒ¾ðÊó 12Ëü·ïÏ³¤¨¤¤
    4. 14. ´×»¶±Ø¤ËÀ¾ÆüËÜ¤ÇºÇÂçµé¤Î¥¤¥ª¥ó
    5. 15. ¥Õ¥¸Ï«ÁÈ ¼èÄùÌò¤Îºþ¿·¤òÍ×µá
    6. 16. Æþ¾ìÎÁ6000±ß¤ÎÂçºå¥«¥¸¥Î¤è¤êŽ¤ÌäÂê¤Ê¤Î¤Ï¥Ñ¥Á¥ó¥³°ÍÂ¸¤Î¤Ï¤º¡Ä¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë°ÍÂ¸¤ÇËÜÅö¤ËµÄÏÀ¤¹¤Ù¤­¤³¤È
    7. 17. º£¤¹¤°¼­¤á¤ë¤Ù¤­²ñ¼Ò¤Î¸«¶Ë¤áÊý
    8. 18. Ž¢¥Ò¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥¯Í½È÷·³Ž£¤Ï¹âÎð¼Ô¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ÄŽ¢É÷Ï¤¾ì¤Ç¤¤¤­¤Ê¤êÅÝ¤ì¤ëŽ£¥ê¥¹¥¯¤ò¸º¤é¤¹"Í¥½¨¤Ê¥Õ¥ë¡¼¥Ä"
    9. 19. ¡Ö¸æ¾åÀèÀ¸¡×¤Î»×¤¤½Ð¤¹ÊÙ¶¯Ë¡
    10. 20. Ê¸²Ê¾ÊÄÌÃÎ ¤â¤¿¤é¤¹º®Íð¤È¤Ï
    1. 1. À¸À®AI¤Î¤Ê¤ó¤Á¤ã¤Ã¤ÆÏÀÊ¸¤¬³È»¶
    2. 2. Meta¤ÎThreads¤Ë¹­¹ðÉ½¼¨¥¹¥¿ー¥È¡¢ÆüÊÆ¤Ç
    3. 3. Kindle¤Ç¥Þ¥ó¥¬¤¬ºÇÂç70%OFF¤Ë
    4. 4. Ê£¿ô¤ÎURLÆÉ¤ß¼è¤ì¤ë¡ÖQR¡×ÏÃÂê
    5. 5. µ¤¤Ë¤Ê¤ë YouTube¤Ë4¤Ä¤Î¿·µ¡Ç½
    6. 6. ½é¿´¼Ô¤Ç¤âÆ°²èÀ¸À®¤Ç¤­¤ë¤Î¤«
    7. 7. Nothing Technology¤¬ÆüËÜ»þ´Ö3·î4Æü19»þ¤Ë¿·À½ÉÊÈ¯É½¤ò¼Â»Ü¡ª¼¡´ü¥¹¥Þ¥Û¡ÖNothing Phone (3a)¡×¤«¡£·¿ÈÖ¤Ï¡ÖA059¡×¤Ë
    8. 8. Apple Pay&¤ª¥µ¥¤¥Õ¥±¡¼¥¿¥¤¤Îº¹
    9. 9. Äã²Á³Ê¤Ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡õ¥ï¥¤¥â¥Ð¥¤¥ë¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È·¿Android¥±¡¼¥¿¥¤¡ÖSimply¡×¤Ë¥¢¥×¥ê¡Êapk¡Ë¤¬¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤Ç¤­¤¿¤Î¤Ç¾Ò²ð¡ª¥Ñ¥½¥³¥ó¤Çadb¤¬»È¤¨¤ëÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ê¡Ú¥ì¥Ó¥å¡¼¡Û
    10. 10. ÇÛ¿®¼Ô¤µ¤ó¤¬ºÇ¤â´î¤Ö¥¹¥Ñ¥Á¥ã / ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Á¥ã¥Ã¥È¤ÎÁ÷¤êÊý ¡÷YouTube Live
    1. 11. ¡Ú·èÄêÈÇ¡ÛYouTube¥¢¥Î¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Î»È¤¤Êý¤È½ÐÍè¤ë¤³¤È¤Þ¤È¤á
    2. 12. ¥¦¥©¡¼¥¯¥Þ¥ó¤È¥±¡¼¥¿¥¤¡¡2¤Ä¤Î´é¤È¥«¥é¡¼¤ÎWalkman Phone Xmin¡Ú¥±¡¼¥¿¥¤¥é¥Ü¡Û
    3. 13. ECS¤ÎÄ¶¾®·¿¡¦¾ÊÅÅÎÏPC¡ÖLIVA¡×¤Ë¡ÈApollo Lake¡ÉÅëºÜ¥â¥Ç¥ë¤¬½Ð¤¿¡ª
    4. 14. ¥³¥¹¥È¥³¤Î4K¥Æ¥ì¥Ó¤Ï¤ªÇã¤¤ÆÀ?
    5. 15. ¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¡§ProGrade Digital¡¢32À½ÉÊ¤ò10～15¡óOFF¤Ç¥»ー¥ëÃæ¡¡CFexpress 4.0 Type B¥á¥â¥êー¥«ー¥É¤âÂÐ¾Ý¤Ë
    6. 16. CIO¡¢¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¡ÖSMARTCOBY Ex01 SLIM Qi2 & Cable¡×¤ò¼«¼ç²ó¼ý¡¡È¯²Ð¤¹¤ë¤ª¤½¤ì
    7. 17. ¤Ä¤¤¤Ë¥¦¥³¥ó¥Þ¡¼¥ó¥¢¥Û»á¤¬¼ÒÄ¹½¢Ç¤
    8. 18. Nexus One¿­¤ÓÇº¤à ºÇÄã²Á³Ê¤Ë
    9. 19. ¡ÖÌÈµöÉÔÍ×¡×¤Ç¤¢¤Ê¤¿¤â¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¡©º£ÃíÌÜ¡Ö¥¦¥ë¥È¥é¥é¥¤¥È¥×¥ì¡¼¥ó¡×¤ÎÃí°ÕÅÀ
    10. 20. ¥À¥¤¥Ï¥Ä¤Î¥È¡¼¥ë¥ï¥´¥ó¡Ö¥È¡¼¥ë¡×¡õ¥È¥è¥¿¡Ö¥ë¡¼¥ß¡¼¡×¡Ö¥¿¥ó¥¯¡×¥ì¥Ý¡¼¥È
    1. 1. ¥¤¥Á¥í¡¼ÇÏ·ô¤¹¤® WIN5¤¬ÏÃÂê¤Ë
    2. 2. ½÷»Ò¥Æ¥Ë¥¹ Áª¼ê¤¬ÊüÇ¢¤Î¤Õ¤ê?
    3. 3. ¾°Ìï¤Ø¤Î¡ÖÆñÊÊ¡×¤ËÅÜ¤ê¤ÎÀ¼Ê®½Ð
    4. 4. ¥Ù¥Ã¥Ä¤¬ÂçÃ«¤ÎÁÇ´é¤òÌÀ¤«¤¹
    5. 5. Åê¹âÂÇÄã¤Î¸¶°ø ¥ì¥¸¥§¥ó¥É»ØÅ¦
    6. 6. Â¼¾å¤ÎµÕ¤µLAË¹ ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢º®Íð
    7. 7. ÃæÆü ±§º´¸« Å·¹ñ¤«¤éÃÏ¹öÏ¢È¯
    8. 8. ¥à¥Ð¥Ã¥Ú ¥Ï¥Ã¥È¥È¥ê¥Ã¥¯ÂçË½¤ì
    9. 9. ÄÁ¥É¥ê¥Ö¥ë¤Ç´Ú¹ñFW¤Ë¥Ð¥Ã¥·¥ó¥°
    10. 10. ¸¸¤Î¥á¥Ã¥Ä¡¦¥¤¥Á¥í¡¼ ¸µGMÃ²¤¯
    1. 11. µð¿Í¡¦ºäËÜÍ¦¿Í¤ÎÃËµ¤¥¨¥Ô¥½¡¼¥É
    2. 12. »î¹çÃæ¤Ë8000Ëü±ß¤Î¶õ¤­ÁãÈï³²
    3. 13. ¥É·³¤ÎÍð³ÍÈãÈ½¤Ë CEO¤¬È¿ÏÀ
    4. 14. ºÊ¤È²á¤´¤»¤º ¿å¸¶»á¼çÄ¥¤ËÊòÁ³
    5. 15. ºå¿À¡¦ºÍÌÚ °Õ³°¤ÊÆñÅ¨¤ÎÂ¸ºß
    6. 16. ËÜÅÄ·½Í¤¹Í°Æ¤Î4¿ÍÀ©¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ë¸«½Ð¤¹²ÄÇ½À­ ÄÌ¿®²ñ¼ÒÂç¼êau¤¬Á´¹ñÂç²ñ¡Ø4v4¡Ù¤òÄÌ¤·¤ÆÌÜ»Ø¤¹¥¹¥Ý¡¼¥ÄÊ¸²½¤ÎÌ¤Íè¤È¤Ï
    7. 17. ÂçÃ«¤Î¥ª¥Õ»Ñ¡Ö´û»ë´¶¡×¤¬ÏÃÂê
    8. 18. ¥æ¥Ù¥ó¥È¥¹¤ÎDF¥À¥Ë¡¼¥í¤¬ÂàÃÄ
    9. 19. Ç¯Êð1²¯±ß¤«¤é°ìÅ¾ ¼ïÅÄ»á¤¬ÇË»º
    10. 20. 19ºÐ¤Î²®¸¶ÂçæÆ¤¬Îò»ËÅª²÷µó
    1. 1. Èï³²½÷À­ 17Æü¥Õ¥¸²ñ¸«¤Ë°ãÏÂ´¶
    2. 2. ¥Õ¥¸¤Î²ñ¸«»þ´Ö¡Ö°Ç±Ä¶È¡×Ä¶¤¨
    3. 3. ¸µ¥Õ¥¸Ä¹Ã«ÀîË­»á¡ÖºÇ°­¤ÎÅ¸³«¡×
    4. 4. Ãæµï»á¡ÖÆ±°Õ¤Î¤â¤Î¡×¤ÈÀâÌÀ¤«
    5. 5. À¸Åç Ê£¿ô¤Î¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤¬È¯³Ð
    6. 6. ¡Ö¥Ý¥¹¥ÈÃæµï¡×¤Ë»ëÄ°¼ÔµñÈÝ´¶¤«
    7. 7. ¸µ¥¢¥Ê ·Ý¿Í¤«¤é¤ÎÈï³²¤â¹ðÈ¯
    8. 8. ²ñ¸«¡ÖÃÏ¾åÇÈ»Ë¤Ë»Ä¤ëÊüÁ÷»ö¸Î¡×
    9. 9. ¥Õ¥¸²ñ¸«¤ÇÆ§¤ß¹þ¤ó¤ÀÈ¯¸À¢ªÄûÀµ
    10. 10. ËÙ¹¾»á Âç¹Ó¤ì¤Î¥Õ¥¸²ñ¸«¤òÈãÈ½
    1. 11. ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó²ñ¸«¡¡½¸ÃæË¤²Ð¤Î6»þ´Ö¢ª¤è¤¦¤ä¤¯15Ê¬µÙ·Æ¡¡¥Í¥Ã¥È¡Ö¤ä¤Ã¤È¥È¥¤¥ìµÙ·Æ¡×¡Ö¤Þ¤ÀÂ³¤¯¤ó¤«¡Ä¡×
    2. 12. ¥Õ¥¸²ñ¸« ¥Õ¥ê¡¼µ­¼Ô¤Ø¤Î»ØÅ¦¤â
    3. 13. Ãæµï»á Â¾¶É¥¢¥Ê¾åÇ¼½ä¤êÊò¤ìÀ¼
    4. 14. ¥Õ¥¸¡È¤ä¤êÄ¾¤·²ñ¸«¡É¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¡ÖÎû¹ö¥³¥í¥¢¥­¡×¤¬¶¯¹ÔÀ¸ÇÛ¿®¡¡Ãí°Õ¼õ¤±¤Æ¤âÂ³¹Ô¤·¶¯À©Âà½Ð¤µ¤»¤é¤ì¤ë
    5. 15. ¥Û¥é¥ó ÆÍÁ³¥¯¥Ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÈÖÁÈ
    6. 16. À¸Åç¥Ò¥í¥· Ìµ´ü¸Â¤Ç³èÆ°¼«½Í
    7. 17. ¤ª¤«¤â¤È¤µ¤ó¤Î¼çÄ¥ ¸µÉ×¤¬¶ì¸À
    8. 18. ¥Õ¥¸²ñ¸« ¶âÈ±ÃËÀ­¤¬¶¯À©Âà¼¼¤â
    9. 19. ¹­À¥¤¹¤º 14ºÐ¤«¤é¤ÎNG¤ò²ò¶Ø
    10. 20. ¾¾ËÜ½á ¸ø³«¤µ¤ì¤¿¶á±Æ¤Ë´¿´î¤â
    1. 1. ¤ªÉ÷Ï¤¥­¥ã¥ó¥»¥ë ÍýÍ³¤¬¥ê¥¢¥ë
    2. 2. ¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤Çµ¢Âð¤ò·è°Õ
    3. 3. Í¼ÈÓ¤ËÊ¸¶ç 16ºÐÌ¼¤òµö¤»¤Ê¤¤
    4. 4. ¾®¾¾ºÚ¤ÏºÇ¶¯¿©ºà Çã¤¦¤Ù¤­ÍýÍ³
    5. 5. ¡ÖÌÓ·ê¤Î³Ñ¼Á¤â¼è¤ì¤ÆÍ¥½¨♡¡×»ÈÍÑ´¶¤âÀö¤¤¾å¤¬¤ê¤âÂçËþÂ­¤Ê¡Ú¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¡Û¥Ù¥¹¥È3
    6. 6. 1¿Í¤Ç¥È¥¤¥ì¤Ë¹Ô¤±¤Ê¤¤ É×¤¬Àä¶«
    7. 7. ¤ªÇÛ¤êÍÑ¥Á¥ç¥³¤È¸À¤¨¤Ð¥³¥ì
    8. 8. ¾®1Ì¼¤Ë¶âÁ¬¥È¥é¥Ö¥ë ¿´¤¬¸Â³¦
    9. 9. ¥×¥í¤ËÊ¹¤¯ ÅßÉþ¤Î¥»¥ë¥Õ¥±¥¢½Ñ
    10. 10. ¿·ÉÊ¤ÎÉþ¤òÀöÂõ À¸ÍýÅª¤Ë·ù°­´¶
    1. 11. Ä¹Ìî¡ÈÁÏ¶È300Ç¯¤Î²¹ÀôÎ¹´Û¡É¤ËÊÌ´Û¤¬ÃÂÀ¸¡ª¡¡²÷Å¬¤µ¤È¼«Í³¤ÊÎ¹¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ëÍÎ¼¼¥Û¥Æ¥ë
    2. 12. ·ëº§¸å¤Ë¥é¥¹¥Ü¥¹Àï ¶¸µ¤¤ÎµÁÊì
    3. 13. Ç¥¿±Ãæ¤ÎÉâµ¤¤òË½Ïª É×ÀÄ¤¶¤á¤ë
    4. 14. ÃËÀ­¤¬Ìµ°Õ¼±¤Ë¤¹¤ëËÜÌ¿³ÎÄê¹ÔÆ°
    5. 15. Îø°¦²¼¼ê¤âÂç¾æÉ× Îø¤Î¶î¤±°ú¤­
    6. 16. ÃËÀ­¤¬·ëº§¤ò¤¿¤á¤é¤¦½÷À­¤Î¹ÔÆ°£¹¥Ñ¥¿¡¼¥ó
    7. 17. ¥ê¥Ó¥ó¥°³Ø½¬´ù¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤È¤Ï
    8. 18. 5ºÐÊì¤¬¥·¥ç¥Ã¥¯ È¯Ã£¾ã³²¤ÎÆÃÄ§
    9. 19. ¾®6Ì¼¤¬¡ÖLINE·ù¡×ÍýÍ³¤ËÊì¥¾¥Ã
    10. 20. 12À±ºÂ¡Ú¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¶¯¤¤¡Û¥é¥ó¥­¥ó¥°¡¡ê¸ºÂ¤Ï¶¯¤¤³Ð¸ç¤È¶¯±¿¤Î»ý¤Á¼ç¡ª

    ¤¶¤Ã¤¯¤ê3¹ÔÍ×Ìó¤ò¥é¥¤¥Ö¥É¥¢¥Ö¥í¥°¤ËËä¤á¹þ¤à

    ¥­¥ã¥ó¥»¥ë
    ¥é¥¤¥Ö¥É¥¢¥Ö¥í¥°Ëä¤á¹þ¤ß¥³¡¼¥É¤ò¼èÆÀ
    x