テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜午前8時）は23日の放送で、ロッテからポスティングシステムでメジャー移籍を目指し、ドジャースとマイナー契約に至った佐々木朗希投手（23）の入団会見を番組冒頭から生中継で報じた。会見は現地の22日午後3時からで、日本の23日午前8時で番組スタート時間と同じ。番組は会見前の様子から入り、会見スタート後の佐々木の冒頭コメントを生中継で伝えた。しかし、冒頭のコメント