昨今、美容整形の低年齢化が問題となっている。手術に踏み切るのは中高生かと思いきや、なんと小学生もいるというのだから驚きだ。その背景として、昔と比べ電車の中の広告やテレビCMだけでなく、SNSにも美容整形の情報があふれていることが挙げられる。さらにインフルエンサーが自らの整形体験を発信することも珍しくなく、幼くても簡単に情報収集することが可能だ。そのため、子どもたちにとって美容整形はとても身近に感じられ