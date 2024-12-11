¥¿¥¤¤Ç¥ê¥é¥¯¥»¡¼¥·¥ç¥ó¤òµá¤á¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸Å¹¤Ë¹Ô¤Ã¤¿½÷À­¡£¤·¤«¤·¤½¤Î¸å¡¢ÂÎÄ´¤Ë°ÛÊÑ¤¬µ¯¤³¤ê¡¢Ë´¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥¿¥¤¤Ç¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¸å¤Ë»àË´¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£12·î8Æü¤Ë»àË´¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¿¥¤¤Ç²Î¼ê¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿¥Á¥ã¥ä¥À¡¼¡¦¥×¥é¥ª¥Û¡¼¥à¤µ¤ó¡Ê20¡Ë¡£2024Ç¯10·î¡¢¸ª¤ËÄË¤ß¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¿¤á¼ó¤ò¤Ò¤Í¤ë¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤¤¦¥×¥é¥ª¥Û¡¼¥à¤µ¤ó¡£¾É¾õ¤Ï²þÁ±¤¹¤ë¤É¤³¤í¤«¼¡Âè¤Ë°­²½¤·¡¢ÏÓ¤Ë¤·¤Ó¤ì¤ä¡¢ÂÎ¤¬¹Å¤¯¤Ê¤ë¤Ê¤É¤·¤ÆÂÎ