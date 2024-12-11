弁護士の北村晴男氏（68）が、11日までにYouTubeチャンネルを更新。兵庫県の斎藤元彦知事を巡るさまざまな問題について、私見を述べた。世間の関心が高い出来事を、法的観点から分かりやすく解説することで人気を博している北村弁護士のYouTubeチャンネル。この日は「【兵庫県知事選】一連の騒動私はこう見る！県議会・百条委員会の闇/マスコミの偏向報道など」と題し、斎藤知事を巡る騒動に言及した。北村弁護士は、斎