オフシーズン中のドジャース・大谷翔平（30）と妻・真美子さんが12月9日（日本時間）、NBAロサンゼルス・レイカーズの試合を観戦した。レイカーズから粋なプレゼントもあったようで、同チームの公式X（旧Twitter）は、特注ユニフォームを手に微笑む夫婦のツーショットを公開している。【写真】真美子夫人が大谷を乗せて運転する「白いポルシェ」ほか都内を走る「赤いポルシェ」ユニフォームには、「OHTANI 17」と「TANAKA 12」