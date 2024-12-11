ＷＨＯのテドロス・アダノム事務局長/Fabrice Coffrini/AFP/Getty Images（ＣＮＮ）アフリカ中部のコンゴ民主共和国で原因不明の疾患が流行し、これまでに少なくとも４１６人が発症、３１人が死亡している。この疾患について世界保健機関（ＷＨＯ）は１０日、少なくとも一部はマラリアが原因だった可能性があると発表した。現地の状況に関する情報は依然として限られている。ＷＨＯのテドロス・アダノム事務局長は、患者から採取し