今年8月、入院中だった母親の点滴にサプリを注入し、肺炎で死亡させた疑いで息子が逮捕されました。名古屋市南区の無職・伊藤直行容疑者(62)は今年8月、入院中だった母親の晴代さん(当時85)の点滴に水で溶かしたサプリを注入し、混入した細菌による誤嚥性肺炎で死亡させた傷害致死の疑いで逮捕されました。サプリは免疫力の向上をうたい伊藤容疑者が通信販売で購入したものでしたが、医師が母親に飲ませるのを止めていたとい