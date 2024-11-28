東海道・山陽新幹線のN700SJR東海とJR西日本が東海道・山陽新幹線の「のぞみ」の自由席について、来春に現在の3両から2両に減らす方向で検討していることが28日、関係者への取材でわかった。のぞみは現在16両編成で、1〜3号車の計250席が自由席となっている。このうち3号車に乗車する85人分の座席を指定席にする方針。自由席の運賃は東京―新大阪間で1万3870円となっており、通常期の指定席より850円安い。JR東海は「指定