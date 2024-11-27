ホームパーティーに参加した女性に睡眠作用のある薬を混ぜた飲み物を摂取させ、性的暴行を加えたとして、リクルートの元社員の男2人が再逮捕されました。警視庁によりますと、「リクルート」元社員の豊川竣哉容疑者（26）と石川三四郎容疑者（27）は共謀して、10月12日、東京・港区のマンションの一室で20代の女性に睡眠作用のある薬を混ぜた飲み物を摂取させ、性的暴行を加えた疑いがもたれています。2人はホームパーティーに参加