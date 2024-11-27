アニメを中心に、コミックやゲームなどの関連グッズの販売するチェーン店『アニメイト』。創業から40年以上がたち、国内最大手の“アニメの殿堂”に何やら異変が起きている。【写真】自分の首から大谷の顔をぶら下げる、大谷翔平ネックレス「アニメイトって大谷の生首売ってるの？」東京・池袋にある『アニメイト池袋本店』を訪れたという複数の人たちがXにした投稿を見ると、《アニメイト本店で何故に大谷翔平グッズ販売して