お笑い芸人の小籔千豊（51）が、23日に放送された読売テレビのバラエティー「今田耕司のネタバレMTG」（土曜午前11時55分）に出演。番組では兵庫県知事選で再選した斎藤元彦知事（47）を取り上げた。兵庫県知事選では、SNSが投票結果を大きく左右したことが指摘され、「SNSの勝利」「マスメディアの敗北」との論調がある。小籔は「テレビだろうがSNSだろうが、雑誌だろうが、新聞だろうが、人から聞いた話であろうが、反対意見を聞