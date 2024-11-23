兵庫県・斎藤知事の文書問題を調査する百条委員会の委員長が知事選に立候補していたNHK党の立花党首を刑事告訴しました。告訴状によりますと奥谷謙一県議は、NHK党党首の立花孝志氏にSNSで「奥谷委員長は悪人で、マスコミに圧力をかけ告発文書を作成した元県民局長の死亡原因を隠ぺいした」などウソの投稿をされ、名誉を毀損されたとしています。告訴は22日付で警察に受理されたということです。立花氏の投稿のあと奥谷県議の自宅