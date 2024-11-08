22年W杯カタール大会で日本の16強入りに貢献したJ2清水のGK権田修一（35）が8日、自身のインスタグラムのストーリーズを更新。今季限りでクラブを退団すると発表した。権田は「今シーズンでエスパルスを退団する事になりました」と報告。「本来はクラブのリリースが先ですが、明日の朝刊で公式より先に出てしまうようなので応援してくださっている皆さんにはきちんと自分から伝えさせてもらいます」と発表に至った経緯を説明