サッカー日本代表ＧＫ権田修一が４日、フジテレビ系で放送された「ボクらの時代」に田中碧、谷口彰悟とともに出演。Ｗ杯カタール大会での食事についてトークした。最初、鼻を骨折していた谷口の食事が、普段も遅いのに、倍ぐらい遅かったことを振り返ると、田中が「彰悟くんも食べるの遅い…」とあいづち。すると権田は田中に対し「人のことは言えない、碧は。まあまあ遅い。あと薫ね」と田中と三笘の食事は遅いと笑いながら指