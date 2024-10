女優の山本舞香が自身の誕生日である10月13日に、ロックバンド「MY FIRST STORY(通称・マイファス)」のボーカルのHiro(ヒロ)との電撃婚を発表した。同日、自身のInstagramを更新した山本とHiroはともに《Dreaming of you, continued.》のコメントともに2人の動画をアップした。「動画はHiroさんの後ろから、犬を抱えた山本さんが顔を出す姿からスタートし、2人がハグしたり、顔を近づけて鼻でキスするシーンなど、大胆な“