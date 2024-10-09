ＧａｍｅＷｉｔｈはこの日の取引終了後、６～８月期連結決算を発表した。売上高は８億７００万円（前年同期比１１．７％減）となり、営業損益は１億８００万円の赤字（前年同期４４００万円の黒字）に転落して着地した。 ゲーム情報メディアを運営する主力のメディア事業が市場環境の影響で落ち込んだほか、ｅスポーツチームを運営するｅスポーツ・エンタメ事業もスポンサーの切り替え