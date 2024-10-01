町田市民病院は、2024年11月23日に「子ども病院見学会」開催することを発表した。2023年度までは新型コロナウイルス感染症拡大の影響によりオンラインで開催していたが、5年ぶりに参加者を町田市民病院に招いて開催する。見学会では内視鏡手術支援ロボット「ダヴィンチ」が稼働している様子を見学できる他、看護師との感染対策の実践や超音波を使用した心臓の観察、理学療法士等とのリハビリの実践、管理栄養士による栄養講座と管