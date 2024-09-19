自民党総裁選（９月27日投開票）の行方が混沌としている――。スタートダッシュを決めたのは小泉進次郎元環境相で、今やキングメーカーとなった菅義偉前首相の後ろ盾を得て“最有力”ともてはやされたが、討論会を重ねるたびに支持率が急降下。マスコミ各社の世論調査では、総裁選“決選投票”２席の座から陥落したという結果も出始めている。「ふわっとした“ワンフレーズ答弁”は父・純一郎元首相ゆずり。かねて『いずれボロが出