X(旧Twitter)を買収したイーロン・マスク氏は、買収当初からXを決済サービスにするという計画を明かしていました。この計画は記事作成時点でも進行中であることが、同社が州の規制当局に提出した書類から明らかになっています。Documents Show How Musk’s X Plans to Become the Next Venmo - Bloomberghttps://www.bloomberg.com/news/articles/2024-06-18/documents-show-how-musk-s-x-plans-to-become-the-next-venmoマスク氏
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