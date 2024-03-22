競泳▽パリ五輪ほか国際大会代表選手選考会第６日（２２日、東京アクアティクスセンター）男子２００メートル背泳ぎ決勝が行われ、日本競泳歴代最多の５大会連続五輪出場に挑んだ入江陵介（イトマン東進）が、パリ五輪切符を逃した。派遣標準記録（１分５６秒９２）を突破して２位以内の派遣条件をクリアできず。１００Ｍも２位で終えた入江はメドレーリレーでの選出もなく、五輪出場の可能性は途絶えた。入江は今大会、