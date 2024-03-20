転職や副業、企業と労働者の関係が様々な形で広がる中で、企業の間でも「人的資本経営」のキーワードとして、“アルムナイ”が注目されている。ニュース番組『ABEMAヒルズ』は、この「アルムナイ」のネットワーク構築を支援する企業を取材した。【映像】アルムナイの “意外な注意点”とは？“アルムナイ”とは英語で「同窓生」「卒業生」を意味する言葉だという。「アルムナイは企業の退職者という意味だ。欧米系のコンサルテ