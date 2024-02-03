　橋下徹氏デイリースポーツ

沈黙の松本人志に「社会に向けて説明はすべき」橋下徹氏が私見述べる

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 橋下徹氏が3日の番組で、松本人志の文春報道について言及した
  • 沈黙状態の松本について「社会に向けての説明はしていくべき」と語った
  • 「民事のときは、説明すべきことは説明した方がいいと、僕は思う」とした
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