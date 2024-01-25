宇宙航空研究開発機構（JAXA）は25日、世界5カ国目となる月面着陸に成功した探査機「SLIM（スリム）」について、当初の目標着地点から東に55メートル程度の位置に到着したと発表した。狙った場所の100メートル以内にピンポイント着陸させる世界初の技術実証を達成できたとしている。