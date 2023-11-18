「カーネクストアジアプロ野球チャンピオンシップ、オーストラリア代表０−１０日本代表」（１８日、東京ドーム）侍ジャパンがオーストラリア代表に８回コールドで大勝し、無傷の３連勝で１９日の決勝進出を決めた。打線は１３安打１０得点。先発の早川が５回７奪三振、完全投球で勝利に導いた。決勝は、同日午後７時から行われる「台湾代表−韓国代表」の勝者が相手になる。試合は初回から日本打線が気を吐いた。この日、