Photo: 浅田 よわ美 ROOMIE 2022年10月27日掲載の記事より転載 春、夏、秋、冬。季節が巡れど、巡れど、変わらないことがあります。それが肌悩み。もっと言えば、毛穴の汚れでございます。毛穴はキレイにしていたい、でも面倒なケアはできない。こんなどうしようもない（怠惰な）状況に光をさすスグレモノを発見……！ 君に早く出会いたかったんだよ。メラノCCの酵素洗顔料