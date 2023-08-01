日本代表として歴代3位となる126試合に出場した吉田麻也。キャプテンとして試合中に主審と対話する役割も担っていた。その吉田はTOKYOFMをキーステーションに放送中の「チャレンジ＆カバー」でイラッとする審判について聞かれていた。フレンドリーではないタイプの審判が苦手だそうで、「無表情のやつは俺の話を聞いてんのかってなるし、高圧的なやつはメチャメチャ態度で威圧してくるので嫌ですね」とのこと。ドイツでは（吉田が