¡Ö¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÈÖÁÈ¤Ç¤âÅÁ¤¨¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£Æü¤ÏÝ¯°æ¤µ¤ó¡×¥á¥¤¥ó¥­¥ã¥¹¥¿¡¼¤ÎÍ­Æ¯Í³Èþ»Ò¥¢¥Ê¤ËÂ¥¤µ¤ì¡¢¥À¥ó¥Þ¥ê¤ò·è¤á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡ØÍò¡ÙÝ¯°ææÆ¤¬¤è¤¦¤ä¤¯¸ý¤ò³«¤¤¤¿¡½¡½¡£À¤´Ö¤òÍÉ¤ë¤¬¤·¤Æ¤¤¤ë¥¸¥ã¥Ë¡¼¥ºÁÏ¶È¼Ô¡¦¥¸¥ã¥Ë¡¼´îÂ¿Àî»á¤Î¡ÖÀ­²Ã³²¡×ÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢£¶·î£µÆü¡¢Ý¯°æ¤Ï·îÍËÆü¤Î¥­¥ã¥¹¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¡Ønews zero¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç½é¤á¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¤Î¤À¡£¤³¤ÎÆü¡¢Æ±ÈÖÁÈ¤Ç¤ÏÀ­²Ã³²¤ò¹ðÈ¯¤·¤¿¸µ¥¸¥ã¥Ë¡¼¥ºJr.¤Î¥«¥¦¥¢¥ó²¬