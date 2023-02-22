『マキアージュ』から、テカリ・かさつき防止&スキンケア機能を搭載した「マキアージュ ドラマティックスキンセンサーベース NEO」が新発売！2023年2月21日に発売したこちらは、かつての人気下地をリニューアルしたもの。どのように新しくなったのか、ポイントをチェックしてみました。マキアージュの超人気下地がリニューアルこれまで多くの人に愛され、売上No.1(※1)にまでなった「マキアージュドラマティックスキンセン
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