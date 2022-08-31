ブルージェイズ傘下３Ａバファローの筒香嘉智選手は３０日（日本時間３１日）、敵地でのウスター戦に「６番・左翼」で先発出場。５打数1安打2打点１得点、１四球１三振で、打率は・３５２（パイレーツ傘下のインディアナポリス在籍時を含む）となった。筒香は、４−２で迎えた６回２死満塁の第３打席で、中前に鋭い打球を弾き返し、走者２人が生還。９回の６打席目は四球を選び、後続の二塁打や四球などで１４点目のホームを踏む