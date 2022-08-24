【ヨハネスブルク＝深沢亮爾】在マラウイ日本大使館は２３日、アフリカ南部マラウイのチルワ湖で１９日に船が強風にあおられて転覆する事故があり、乗っていた日本人男性１人が死亡したと明らかにした。 地元メディアは、男性について、漁業に関する調査で訪れた「イマイ・イチロウ」さん（６０）と報じた。事故当時、船には６人が乗っており、日本