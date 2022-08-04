バイデン氏が３日、人工妊娠中絶の権利を擁護する大統領令に署名した/Evan Vucci/APワシントン（ＣＮＮ）バイデン米大統領は３日、人工妊娠中絶の権利を擁護する大統領令に署名した。米国では先に、連邦最高裁判所が人工妊娠中絶の権利を認めた「ロー対ウェイド事件」の判例を覆していた。バイデン氏によれば、今回署名した大統領令は、州を越えて手術を受ける女性を支援するほか、医療従事者が連邦法を順守することで女性への治療