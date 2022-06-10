Image:CoSTORY こちらは（株）メディアジーンのメディアコマース・チームが編集・執筆した記事です。ライフハッカー[日本版]から転載健康のために、毎日のお茶を“トクホ”にしてみませんか？伊藤園の「２つの働きカテキン緑茶（特定保健用食品）500ml×48本」は、「血中コレステロールを減らす」ことと「脂肪の吸収を抑えて排出を増加させる」という2つの働きをもつ特定保健用食品の緑茶飲